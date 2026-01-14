20mila euro in una manche | il colpo grosso di Yersi a La ruota della fortuna si trasforma in dramma
Yersi ha vinto 20.000 euro in una manche di La ruota della fortuna, ma un imprevisto ha compromesso il suo premio. La sua esperienza evidenzia come eventi fortuiti possano influenzare anche i successi più scontati, trasformando una vittoria in una situazione di difficoltà. Questa vicenda mette in luce l’importanza di conoscere i rischi legati a giochi e premi inaspettati.
Yersi vince 20mila euro in una sola manche a La ruota della fortuna, ma il passamano le porta via tutto. Gerry Scotti: "Il gioco è tremendo". Poi trionfa alla Ruota delle Meraviglie con 15mila euro.
20mila euro in una manche: il colpo grosso di Yersi a La ruota della fortuna si trasforma in dramma - "Il gioco è tremendo", commenta Gerry Scotti con un misto di comprensione e ironia, mentre Yersi incassa il colpo con la sportività di chi conosce le regole. fanpage.it
