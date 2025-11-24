Liste d’attesa in Campania De Luca passa dalle parole ai fatti | querela a Report
Vincenzo De Luca lo aveva promesso e lo ha fatto. Per il servizio relativo alle “Liste d’attesa” mandato in onda nella puntata di Report domenica scorsa, la Regione Campania ha dato mandato al suo Ufficio legale di procedere a una querela per diffamazione nei confronti della trasmissione televisiva di Rai 3. “Siamo di fronte – si legge in una nota di palazzo Santa Lucia – a una serie di falsi e a una scorrettezza reiterata. Già durante il Covid la stessa trasmissione, dopo una querela della Regione, fu costretta a pubblicare sul proprio sito una smentita rispetto ai dati falsi pubblicati”. Lo scorso venerdì, nel corso della consueta diretta social, il presidente uscente della Regione campana aveva anticipato l’intenzione di procedere alla querela. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
