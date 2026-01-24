L’Idomeneo incanta alla prima del Comunale quasi mille presenze tra piume e paillettes

L’ultima prima della stagione lirica al Comunale Nouveau di Bologna si è aperta con grande partecipazione, attirando circa mille spettatori tra appassionati e curiosi. L’evento, che ha visto in scena “Idomeneo”, ha suscitato interesse per la sua interpretazione e la qualità della produzione, confermando il ruolo del teatro come punto di riferimento culturale in città. Un appuntamento che ha regalato un momento di condivisione e di attenzione all’opera lirica.

Bologna, 24 gennaio 2026 – Si apre nel segno dell'emozione e della curiosità l'ultima prima della stagione lirica al Comunale Nouveau. A traghettare il pubblico verso Itaca - ovvero verso la sede storica che riaprirà nel febbraio 2027 - è 'Idomeneo', primo capolavoro serio di Wolfgang Amadeus Mozart, con la regia di Mariano Bauduin e diretto da Roberto Abbado. Quasi mille spettatori, tra fedelissimi e giovani melomani. "Curiosi ed emozionati", appunto. "Aspettiamo con gioia il ritorno nella sede storia", dice Vittoria Cappelli, signora della danza. Il nero tinge molti degli abiti, il resto è affidato alle paillettes e ai lustrini.

