Nicol Delago miglior azzurra in prova a Crans Montana Goggia e Brignone non spingono

La prima manche di prova a Crans Montana si conclude con Nicol Delago che si mette al comando tra le italiane. Goggia e Brignone non spingono come ci si aspettava e finiscono più indietro. Ora l’attenzione è tutta rivolta alle prossime sessioni, in vista degli appuntamenti più importanti.

Si è alzato il sipario sull'ultima tappa della Coppa del Mondo femminile di sci alpino prima delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi a Crans Montana è andata in scena la prima prova cronometrata ed il miglior tempo è stato quello dell'austriaca Nina Ortlieb, che ha preceduto di 10 centesimi la connazionale Ariane Raedler. Terza posizione per la tedesca Kira Weidle-Winkelmann (+0.56) davanti alla compagna di squadra Emma Aicher (+0.71), che ha comunque saltato una porta lungo il tracciato. Quinta l'americana Breezy Johnson (+0.77) davanti ad un trittico di atlete, tutte con un salto di porta: sesta la ceca Ester Ledecka (+0.

