LIVE Sci alpino Prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA | guida Nina Ortlieb Nicol Delago è la migliore delle azzurre

Nella discesa di Crans Montana, Nicol Delago si mette in evidenza tra le azzurre, migliorando la sua posizione rispetto alle altre concorrenti. La prova, valida per il 2026, si svolge sotto gli occhi attenti dei tifosi, con Nina Ortlieb che guida la gara. La pista si presenta difficile, ma le atlete si danno battaglia, sperando di ottenere un buon risultato. I primi tempi sono arrivati, e l'attenzione ora è tutta su chi salirà in cima alla classifica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DALLE 17.45 E DALLE 20.45 12:21 Nuova interruzione tecnica. 12:19 La Top 20 dopo le prime trenta discese: 1 Nina Ortlieb (AUT) 1:14.87 2 Ariane Raedler (AUT) +0.10 3 Kira Weidle-Winkelmann (GER) +0.56 4 Emma Aicher (GER) +0.71 5 Breezy Johnson (USA) +0.77 6 Ester Ledecka (CZE) +0.84 7 Nicol Delago (ITA) +0.93 8 Laura Gauche (FRA) +1.00 9 Malorie Blanc (SUI) +1.09 10 Allison Mollin (USA) +1.14 11 Lindsey Vonn (USA) +1.15 12 Jacqueline Wiles (USA) +1.17 13 Cornelia Huetter (AUT) +1.20 14 Kajsa Vickhoff Lie (NOR) +1.

