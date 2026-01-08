Calciomercato Lazio | colpo Kenneth Taylor per Sarri! È fatta per il centrocampista dell’Ajax Tutti i dettagli dell’operazione
La Lazio ha ufficialmente annunciato l'acquisto di Kenneth Taylor dall'Ajax, rafforzando il reparto centrocampo in vista della nuova stagione. L'operazione si inserisce nella strategia del club di aggiornare la rosa sotto la guida di Maurizio Sarri. Di seguito, i dettagli dell’accordo e le caratteristiche del giocatore.
Calciomercato Lazio: è fatta per Kenneth Taylor! Il centrocampista dell’Ajax è il rinforzo per Maurizio Sarri. Tutti i dettagli dell’operazione La Lazio non perde tempo e, dopo aver rivoluzionato il centrocampo in uscita, piazza il colpo decisivo in entrata per garantire qualità e futuro alla mediana. La società capitolina ha chiuso ufficialmente l’accordo con l’Ajax . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
