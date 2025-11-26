Omicidio di Willy Monteiro la Cassazione conferma l' ergastolo per Marco Bianchi
AGI - La Corte di Cassazione ha messo un punto fermo nel procedimento per l' omicidio di Willy Monteiro Duarte, confermando in via definitiva la condanna all'ergastolo per Marco Bianchi, ritenuto uno dei principali responsabili del pestaggio avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro (Roma), nel quale perse la vita il ventunenne di Paliano. La Suprema Corte ha invece disposto un nuovo processo d'appello (il terzo) per il fratello, Gabriele Bianchi. I giudici della Quinta sezione penale hanno accolto il ricorso sulla parte relativa alle circostanze attenuanti generiche, già riconosciute nel secondo grado di giudizio, che si era concluso con una condanna a 28 anni di reclusione. 🔗 Leggi su Agi.it
