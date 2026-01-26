Frana Niscemi nella notte un nuovo distaccamento | crollano 10 metri del costone

Nella notte si è verificato un nuovo distaccamento nel sito della frana a Niscemi, coinvolgendo circa 10 metri del costone. L'evento si aggiunge alla precedente frana che domenica ha interessato il quartiere Sante Croci, in provincia di Caltanissetta. La situazione richiede attenzione e monitoraggio costante per valutare eventuali ulteriori rischi e interventi necessari.

Non si ferma la frana che domenica ha interessato il quartiere Sante Croci di Niscemi in provincia di Caltanissetta. Nella notte si è staccata una porzione profonda dieci metri di costone nel versante Ovest. La frana interessa dal Belvedere alla strada provinciale 10. Salgono a 1.060 gli sfollati evacuati dalle zone a rischio crollo. La prefetta di Caltanissetta, Donatella Messina, insieme ai dirigenti della Protezione civile regionale oggi tengono un vertice insieme al sindaco Massimiliano Conti. Il sindaco: “La s ituazione è drammatica “. “ Si è aperto un fronte di frana veramente drammatico, le immagini e le foto che circolano sono vere”, ha detto il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, in un video sui social, ricordando che l’evacuazione dei residenti coinvolti nella frana, circa mille secondo gli ultimi aggiornamenti, è stata immediata. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Nella notte, una frana si è verificata a Niscemi, in Sicilia, lasciando il territorio più isolato e richiedendo l’evacuazione di circa 500 residenti.

Nella notte tra il 25 e il 26 gennaio, la frana a Niscemi si è aggravata, portando all’evacuazione di oltre 500 persone e all’allerta per il rischio di isolamento nel centro abitato.

