Niscemi la frana non si ferma | Situazione drammatica L' Italia nella morsa del maltempo | in arrivo l' affondo

A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, la frana in corso si è ulteriormente estesa verso Gela, evidenziando una situazione di crescente preoccupazione. Il maltempo che interessa l’Italia continua a causare danni e disagi, con eventi naturali che richiedono attenzione e interventi tempestivi. La situazione rimane critica e monitorata dalle autorità competenti per garantire la sicurezza della popolazione e delle aree colpite.

Nella notte la frana a Niscemi, grosso centro della provincia di Caltanissetta, «si è mossa ancora e è estesa in direzione Gela». Non solo «L’abbassamento é aumentato da 7 a 10 ml». A parlare con l'Adnkronos è il capo della Protezione civile in Sicilia Salvo Cocina che da ieri sera si trova a Niscemi per seguire sul posto l'evolversi della situazione. Cocina ha fatto giungere i suoi funzionari «per supportare il comune e due geologi esperti». Il sindaco di Niscemi: situazione drammatica «La situazione della frana nella notte è notevolmente peggiorata. Siamo molto preoccupati». A parlare con l'Adnkronos è il sindaco di Niscemi (Caltanissetta) Massimiliano Conti che da ieri segue lo sviluppo dello smottamento che ha interessato una ampia zona di Niscemi, paese di circa 25 mila abitanti. 🔗 Leggi su Leggo.it

Frana a Niscemi (Caltanissetta), evacuate 500 persone | Il sindaco: "Situazione drammatica, state a casa"Una frana a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, ha portato all’evacuazione di circa 500 persone e alla chiusura delle scuole.

Italia nella morsa del maltempo, nuove piogge e nevicate in arrivo: le previsioniL’Italia si trova ancora sotto l’effetto di intense perturbazioni atlantiche, che stanno causando maltempo diffuso.

