Nel suo garage trovato un monopattino rubato | 40enne nei guai

Da casertanews.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri di Caserta hanno scoperto un monopattino rubato nel garage di un uomo di 40 anni. Durante un controllo di routine, i militari hanno trovato il mezzo illegalmente in possesso dell’uomo. Ora rischia di finire nei guai, mentre proseguono le verifiche per capire da dove provenga il monopattino e se ci siano altri reati collegati.

I carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno concluso con esito positivo un’attività di controllo e ricerca finalizzata al contrasto dei reati contro il patrimonio nel territorio di Caserta, nella giornata di oggi.Nel corso della mattinata di oggi (28 gennaio), a seguito.🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

