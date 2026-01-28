Nel suo garage trovato un monopattino rubato | 40enne nei guai

I carabinieri di Caserta hanno scoperto un monopattino rubato nel garage di un uomo di 40 anni. Durante un controllo di routine, i militari hanno trovato il mezzo illegalmente in possesso dell’uomo. Ora rischia di finire nei guai, mentre proseguono le verifiche per capire da dove provenga il monopattino e se ci siano altri reati collegati.

I carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno concluso con esito positivo un’attività di controllo e ricerca finalizzata al contrasto dei reati contro il patrimonio nel territorio di Caserta, nella giornata di oggi.Nel corso della mattinata di oggi (28 gennaio), a seguito.🔗 Leggi su Casertanews.it

Durante un'operazione di controllo nel territorio di Ravenna, le forze di polizia hanno scoperto nel garage di un uomo di 34 anni circa 4,5 kg di hashish e 30.

