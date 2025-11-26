Un 14enne nei guai per avere rubato costose carte da gioco al supermercato | il suo amichetto invece è troppo giovane per essere denunciato

La polizia di Stato di Como, nella mattinata di ieri, ha denunciato per furto aggravato un ragazzo di 14 anni residente a San Fedele Intelvi, in concorso con un 13enne residente in Alta Valle Intelvi. Entrambi sono cittadini italiani di origini straniere. L’episodio è avvenuto intorno alle 8 in. 🔗 Leggi su Quicomo.it

