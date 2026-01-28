Neil Young ha regalato la sua musica alla Groenlandia | un anno di accesso gratuito per tutti i cittadini dell’isola

Neil Young ha deciso di regalare la sua musica ai cittadini della Groenlandia. Per un anno, chi vive sull’isola potrà ascoltare gratuitamente tutto il suo catalogo. La mossa arriva anche come critica a grandi aziende come Amazon, Jeff Bezos e Donald Trump. Un gesto che ha sorpreso molti e che ha già fatto discutere.

Neil Young ha regalato il suo catalogo musicale al popolo della Groenlandia, concedendo l'accesso gratuito al popolo dell'isola danese per un anno, attaccando al tempo stesso Amazon, Jeff Bezos e Donald Trump. Il cantautore pubblicato nella giornata di ieri, 27 gennaio un aggiornamento sul suo sito web ufficiale, a seguito delle minacce del Presidente degli Stati Uniti di annessione della Groenlandia. "Sono onorato di offrire un anno gratuito di accesso a neilyoungarchives.com a tutti i nostri amici in Groenlandia.Spero che la mia musica e i miei video musicali allevieranno parte dello stress ingiustificato e delle minacce che state vivendo da parte del nostro governo impopolare e, si spera, temporaneo.

