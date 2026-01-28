Nazione Futura di Giubilei accusa Vannacci | Simbolo troppo simile

Roberto Vannacci si trova al centro di una nuova polemica dopo che Nazione Futura di Giubilei ha criticato il suo marchio “Futuro Nazionale”. La questione ha acceso un dibattito acceso sui simboli e le immagini usate in politica, con alcune voci che accusano Vannacci di aver scelto un simbolo troppo simile a quello di un’altra formazione. La discussione non si ferma, e l’ex generale ora si trova sotto i riflettori per una questione che rischia di diventare anche politica.

Il marchio “ Futuro Nazionale ” depositato da Roberto Vannacci continua a far discutere. E non solo all’interno della Lega. Il nome e il simbolo scelti dall’ex generale e vicesegretario del Carroccio, infatti, richiamano – un po’ troppo – quelli del think tank di Francesco Giubilei “Nazione Futura”. Che ha espresso il proprio disappunto. «A fronte delle numerosissime segnalazioni ricevute dopo il lancio del marchio “Futuro Nazionale” da parte di Vannacci con cui ci è stata evidenziata la somiglianza sia con il nome “Nazione Futura” sia con il nostro logo (un cerchio su sfondo blu con scritta bianca e bandiera tricolore stilizzata) facciamo presente che l’Associazione Nazione Futura e l’omonima rivista nulla hanno a che fare con il nuovo soggetto lanciato e stiamo valutando la possibilità di tutelarci ». 🔗 Leggi su Lettera43.it

