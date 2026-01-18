Futura entra in LUMe Cresce il progetto delle aziende meccaniche

Futura si unisce a LU.Me. (Lucca Metalmeccanica), un progetto in forte espansione che coinvolge le principali aziende del settore metalmeccanico locale. Questa collaborazione rafforza la rete delle imprese meccaniche della regione, promuovendo crescita e innovazione. L’ingresso di Futura rappresenta un passo importante per consolidare l’ecosistema industriale di Lucca, favorendo lo sviluppo di nuove opportunità e di un ambiente più competitivo.

Futura entra nel progetto Lu.Me (Lucca metalmeccanica) che continua a crescere raccogliendo adesioni di importanti aziende primarie del nostro territorio. Salgono così a dieci le aziende del settore metalmeccanico aderenti a Confindustria Toscana Nord che hanno dato vita all’iniziativa nata nel 2013. L’ultima arrivata, Futura spa, è leader tecnologico per la produzione di linee per il tissue converting nei mercati Consumer e Away From Home. Un primato che detiene grazie alla spinta innovativa trasmessa in azienda dal suo presidente Fabio Perini, l’uomo che ha cambiato il mondo del tissue e trasferito in Futura la sua visione, fatta di invenzioni estreme, radicali e semplici allo stesso tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

