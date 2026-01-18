Futura entra in LUMe Cresce il progetto delle aziende meccaniche
Futura si unisce a LU.Me. (Lucca Metalmeccanica), un progetto in forte espansione che coinvolge le principali aziende del settore metalmeccanico locale. Questa collaborazione rafforza la rete delle imprese meccaniche della regione, promuovendo crescita e innovazione. L’ingresso di Futura rappresenta un passo importante per consolidare l’ecosistema industriale di Lucca, favorendo lo sviluppo di nuove opportunità e di un ambiente più competitivo.
Futura entra nel progetto Lu.Me (Lucca metalmeccanica) che continua a crescere raccogliendo adesioni di importanti aziende primarie del nostro territorio. Salgono così a dieci le aziende del settore metalmeccanico aderenti a Confindustria Toscana Nord che hanno dato vita all’iniziativa nata nel 2013. L’ultima arrivata, Futura spa, è leader tecnologico per la produzione di linee per il tissue converting nei mercati Consumer e Away From Home. Un primato che detiene grazie alla spinta innovativa trasmessa in azienda dal suo presidente Fabio Perini, l’uomo che ha cambiato il mondo del tissue e trasferito in Futura la sua visione, fatta di invenzioni estreme, radicali e semplici allo stesso tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Aziende eccellenti, Incico cresce sui mercati esteri: entra in Vulcain Engineering Group e punta a raddoppiare il fatturato
Leggi anche: Impatto ambientale delle scuole di Padova e provincia, al via il progetto "Impronta Futura"
Futura entra in LU.Me. Cresce il progetto delle aziende meccaniche.
Futura entra in LU.Me. Cresce il progetto delle aziende meccaniche - L’azienda di Fabio Perini aderisce al gruppo di aziende che hanno aderito all’iniziativa di Confindustria Toscana Nord per uno sviluppo comune. lanazione.it
CRISPI FUTURA NXT Entra in una nuova dimensione col FUTURA NXT GTX®. Soluzione unica con ghetta superiore integrata, che garantisce una protezione elevata fin sopra al polpaccio, un'allacciatura rapida e precisa, ed un avvolgimento anatomic - facebook.com facebook
Apple e le auto del futuro: Car Key entra nella fase decisiva x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.