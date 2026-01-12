Leo una sorte ingiusta | bimbo morto all’asilo il dolore infinito dei genitori Prosegue il progetto nel nome del piccolo

Il dolore dei genitori per la perdita del loro bambino, Leo, nell’incidente all’asilo, rappresenta un episodio di grande tristezza. In questo momento difficile, prosegue il progetto dedicato alla memoria di Leo, simbolo di solidarietà e speranza. La vicinanza della comunità, espressa attraverso gesti concreti, testimonia il sostegno e il desiderio di trovare conforto nel dolore condiviso.

Arezzo, 12 gennaio 2026 – L’abbraccio non sana la ferita, ma può consolare. L’abbraccio di centinaia di persone, forte, sincero. L’abbraccio per Caterina e Alessandro, i genitori straziati dalla perdita del piccolo Leo, morto a due anni nell’asilo di Soci. Una tragedia che ha scosso un’intera comunità, piombata come un ciclone sulla vita di una famiglia, una mattina di novembre. C’è un’inchiesta aperta dalla procura per omicidio colposo, ci sono cinque maestre indagate, ci sono le indagini dei carabinieri di Bibbiena a rimettere in fila ciò che è successo nel giardino dell’asilo, nel “boschetto” dove Leonardo Ricci stava giocando. 🔗 Leggi su Lanazione.it

