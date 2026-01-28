Napoli si ricomplica Juanlu | spunta una nuova alternativa dalla Serie A!

Il Napoli torna a cercare soluzioni per Juanlu Sanchez. La trattativa con il Siviglia si complica, e il club azzurro valuta ora una nuova alternativa dalla Serie A. I vertici partenopei sono al lavoro per trovare un modo di rinforzare l’attacco, ma finora non hanno ancora trovato un accordo con gli spagnoli. La situazione resta in movimento, con i tifosi che aspettano novità ufficiali.

Il Napoli sta affrontando difficoltà nella trattativa per Juanlu Sanchez, l’esterno del Siviglia che sembrava vicino al club azzurro. La richiesta del club spagnolo di inserire un obbligo di riscatto ha reso più complesso l’accordo, rallentando i piani del direttore sportivo Giovanni,anna. In parallelo, il Napoli sta valutando una nuova pista proveniente dalla Serie A: si tratta di Emil Holm, giovane talento del Bologna, ma anche questa trattativa non si preannuncia semplice. Juanlu Sanchez, ostacolo nella trattativa con il Siviglia. L’affare che avrebbe dovuto portare Juanlu Sanchez al Napoli sta subendo un rallentamento. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Napoli punta su Juanlu Sanchez come possibile rinforzo per la corsia destra, considerando anche Fortini come alternativa italiana.

L'infortunio di Dumfries ha complicato la corsia destra dell'Inter, spingendo il club a cercare nuove soluzioni.

