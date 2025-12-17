Infortunio Dumfries la corsia destra resta un rebus | spunta una nuova alternativa nella short list di Chivu

L'infortunio di Dumfries ha complicato la corsia destra dell'Inter, spingendo il club a cercare nuove soluzioni. Chivu e la dirigenza stanno ampliando il loro radar di mercato, valutando diverse alternative tra nomi noti e piste emergenti. Tra queste, il profilo del portoghese del Porto si fa sempre più interessante, rappresentando una valida opzione per rinforzare la corsia destra nerazzurra.

© Internews24.com - Infortunio Dumfries, la corsia destra resta un rebus: spunta una nuova alternativa nella short list di Chivu Inter News 24 Infortunio Dumfries, i nerazzurri ampliano il radar di ricerca: tra nomi noti e nuove piste, il profilo del portoghese del Porto prende quota. La lista dell’Inter per rinforzare la fascia destra continua ad allungarsi e ad arricchirsi di nuovi profili. Dopo lo stop prolungato di Denzel Dumfries, la dirigenza nerazzurra sta valutando con attenzione il mercato, senza fretta ma con la consapevolezza che il reparto necessita di soluzioni affidabili. Secondo quanto riportato da Il Giorno, oltre ai nomi già emersi nelle ultime settimane, Marotta e Ausilio avrebbero aggiunto un nuovo profilo al taccuino: Alberto Costa, esterno portoghese attualmente in forza al Porto. 🔗 Leggi su Internews24.com Leggi anche: Infortunio Pulisic, spunta fuori una nuova data per il rientro dell’attaccante milanista Leggi anche: Inter Milan, Dumfries va verso l’assenza. Pronto ad insediarsi Carlos Augusto sulla corsia di destra La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Acerbi-Calhanoglu, i tempi di recupero. Dumfries? Occhio alla peggiore delle ipotesi; Infortunio Dumfries, emergenza totale per l'Inter? Cosa cambierà Chivu visto il ko dell'esterno; Inter in ansia, dolore continuo alla caviglia: cresce l'ipotesi di un intervento; Inter, l\'infortunio di Dumfries apre il mercato? Norton-Cuffy come idea, seguito Belghali. Inter, l'infortunio di Dumfries apre il mercato? Norton-Cuffy come idea, seguito Belghali - L'infortunio di Denzel Dumfries potrebbe aprire il mercato dell'Inter. tuttomercatoweb.com

Inter, Marotta fa marcia indietro dopo l’infortunio di Dumfries: la scelta di mercato e il diktat a Chivu - L'Inter non acquisterà un sostituto di Dumfries nel mercato di gennaio: Chivu invitato da Marotta a dare fiducia a Luis Henrique ... sport.virgilio.it

Svelato il colpo dell’Inter a gennaio: “Questo obiettivo” - A due settimane dalla riapertura del calciomercato invernale, l’ Inter sembra aver deciso di intervenire con almeno un colpo in entrata. passioneinter.com

L'infortunio di potrebbe aprire il mercato dell'Inter I nerazzurri potrebbero infatti puntare su un esterno di destra, al netto della presenza di Luis Henrique - https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/inter-l-infortunio-di-dumfries-apre-il- - facebook.com facebook

Infortunio #Dumfries , intervento riuscito: valutazioni sul #mercato #europacalcio x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.