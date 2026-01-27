Napoli su Juanlu Sanchez spunta Fortini come alternativa italiana
Napoli punta su Juanlu Sanchez come possibile rinforzo per la corsia destra, considerando anche Fortini come alternativa italiana. La società azzurra valuta attentamente le opzioni sul mercato per rafforzare la rosa in vista della stagione.
Il Napoli continua a concentrarsi sul rafforzamento della corsia destra, individuando in Juanlu Sanchez il profilo ideale per dare nuova spinta alla fascia. Il laterale spagnolo, cresciuto nel vivaio del Siviglia, è tornato prepotentemente al centro delle strategie azzurre dopo essere stato uno dei nomi più caldi della scorsa estate. Il club andaluso, alle prese con esigenze di bilancio, punta a chiudere l’operazione entro il 30 giugno e spinge per una formula che garantisca l’obbligo di riscatto. Dall’altra parte, il direttore sportivo Manna lavora per inserire invece il diritto di riscatto, cercando maggiore flessibilità sull’investimento. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Approfondimenti su Napoli juanlu sanchez
Napoli su Juanlu Sanchez, il Siviglia chiede l’obbligo di riscatto
Il Napoli è tornato a contattare il Siviglia per il trasferimento di Juanlu Sanchez.
Il Napoli cerca un terzino destro: c’è anche Juanlu Sanchez
Ultime notizie su Napoli juanlu sanchez
Argomenti discussi: Il Napoli sfida la Juve sul mercato per un esterno destro; Napoli, ritorna il nome di Juanlu Sanchez: è sfida con la Juventus; Napoli, Manna lancia la sfida alla Juve: Juanlu Sanchez? Ci piace, decisivi i prossimi 10 giorni; ?? Il Napoli torna su Juanlu: è SFIDA con la Juventus.
Napoli su Juanlu Sanchez, spunta Fortini come alternativa italianaForzAzzurri.net - Napoli su Juanlu Sanchez, spunta Fortini come alternativa italiana Il Napoli continua a concentrarsi sul rafforzamento della corsia destra, individuando ... forzazzurri.net
Cds – Napoli, torna di moda il nome di Juanlu Sanchez: Manna lo trattò già in estateIl difensore spagnolo torna ad essere un'opzione per il mercato degli azzurri; Manna lo conosce bene e proverà a portarlo a Napoli ... mondonapoli.it
#JuanluSanchez #Juve Gli ostacoli da superare - facebook.com facebook
Juanlu #Sanchez è una storia della scorsa estate, ma è riemersa a sorpresa nelle ultime 48 ore. Soprattutto sulla priorità che continua a dare al #Napoli, ora si lavorerà per cercare incastri x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.