Napoli quanto incassa in caso di playoff di Champions? Somma bassissima rispetto a Inter e Juve

Il Napoli si prepara ai playoff di Champions, ma gli incassi previsti sono molto più bassi rispetto a Inter e Juventus. La squadra di Spalletti punta a raggiungere il più possibile la fase successiva, anche se i guadagni economici legati a questa fase sono limitati. La differenza di entrate si nota subito, e il club sa che il confronto con le grandi del calcio italiano non si ferma solo sul campo.

Il Napoli sta affrontando la Champions League con l’obiettivo di arrivare il più lontano possibile, ma gli incassi derivanti dall’eventuale, difficilissi,a qualificazione ai playoff restano ben al di sotto di quelli delle altre grandi del calcio italiano. Gli incassi del Napoli rispetto a Inter e Juventus. Il Napoli ha guadagnato finora circa 48 milioni di euro per il suo percroso in Champions League. Tuttavia, come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, questa somma potrebbe aumentare se la squadra dovesse qualificarsi per i playoff, ma non di molto. La cifra stimata in caso di playoff è di circa 53 milioni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, quanto incassa in caso di playoff di Champions? Somma bassissima rispetto a Inter e Juve Approfondimenti su Napoli Champions Champions League Inter, quale sarebbe l’avversario dei nerazzurri in caso di PlayOff? Ecco la risposta Se l'Inter supera i turni preliminari della Champions League, potrebbe affrontare uno tra due possibili avversari nei PlayOff. L’Inter quasi condannata ai playoff, il Napoli rischia anche l’eliminazione: la nuova classifica di Champions League oggi Ecco l’introduzione richiesta: La classifica aggiornata della Champions League evidenzia la posizione difficile di Inter e Napoli, entrambe a rischio eliminazione. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Napoli Champions Argomenti discussi: Ricavi Champions: quanto hanno guadagnato finora le italiane; Quanto guadagna il Napoli dalla cessione di Lang al Galatasaray; Giovane al Napoli è l'ultima grande operazione in uscita del Verona: da Kumbulla a Iturbe, la top 10 delle cessioni più preziose nella storia gialloblù; L'Asrem prende pediatri in prestito da Napoli per il Molise. Ricavi Champions 2025-26: quanto incassa il Napoli con i playoff. C'è un abisso con Inter, Juve e Atalanta | GraficoUltime notizie calcio Napoli - Quanto può guadagnare il Napoli in caso di qualificazione ai playoff di Champions League? Il club di De Laurentiis ha finora guadagnato 48 milioni in questa sua avventur ... msn.com Montepremi Supercoppa Italiana 2025: Napoli, Inter, Bologna e Milan, quanto incassa chi vince il trofeoQuanto può incassare chi vince la Supercoppa Italiana 2025? Tutto è pronto per la nuova edizione del torneo, che si svolge ancora una volta a Riyadh, in Arabia Saudita, e nuovamente con la formula ... calciomercato.com Il tecnico dopo il 3-0 incassato dal Napoli contro la Juve: "È una situazione inverosimile per i tanti infortunati. Onde alte in mare aperto, ma non scendiamo dalla barca. Giovane non l'avevo mai visto prima" - facebook.com facebook 2ª VITTORIA DI FILA PER IL NAPOLI La squadra di Antonio Conte segna con Spinazzola e Rrahmani nei primi 32 minuti e si prende il 2° successo consecutivo replicando il 2-0 in trasferta contro la Cremonese. Nel finale tanto nervosismo con le espulsioni x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.