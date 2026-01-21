L’Inter quasi condannata ai playoff il Napoli rischia anche l’eliminazione | la nuova classifica di Champions League oggi

Ecco l’introduzione richiesta: La classifica aggiornata della Champions League evidenzia la posizione difficile di Inter e Napoli, entrambe a rischio eliminazione. L’Inter è ormai quasi fuori dai giochi per la qualificazione diretta agli ottavi, mentre il Napoli potrebbe dover affrontare i playoff. La situazione attuale sottolinea l’importanza di ogni risultato nelle prossime gare, determinanti per il proseguimento della loro avventura europea.

L’ Inter vede sfumare la qualificazione diretta agli ottavi di finale, il Napoli ora rischia addirittura di salutare l’Europa. La sconfitta a San Siro dei nerazzurri contro l’ Arsenal e il brutto pareggio dei partenopei contro il Copenhagen complicano terribilmente il cammino delle italiane in Champions League. Ad oggi solo l’ Atalanta ha ancora grandi chance di finire tra le prime otto (oggi, ore 21, la sfida decisiva contro l’ Athletic Bilbao ). La Juventus (ore 21, contro il Benfica) può invece agganciare l’Inter a quota 12 punti. Che però, anche vincendo all’ultima giornata, potrebbero non bastare per evitare i playoff. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Juve ai playoff di Champions League se… La vittoria col Pafos agevola il cammino dei bianconeri, cosa serve ora per andare alla fase a eliminazione direttaLa Juventus si avvicina sempre di più ai playoff di Champions League, grazie alla vittoria contro il Pafos.

