Città metropolitana sì del Consiglio alle variazioni di bilancio | 21 milioni circa per strade scuole e cultura

Il Consiglio della Città metropolitana ha approvato una variazione di bilancio dell'importo di 21 milioni di euro. I fondi sono provenienti da maggiori entrate (5,5 milioni) e avanzo d'amministrazione (15,3 milioni), che consentiranno di finanziare interventi strategici su tutto il territorio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Città metropolitana, sì del Consiglio alle variazioni di bilancio: 21 milioni circa per strade, scuole e cultura

