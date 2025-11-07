Bologna-Napoli possibile panchina per Politano | Conte potrebbe cominciare con Neres dal primo minuto Corrmezz

Bologna- Napoli si avvicina e Antonio Conte potrebbe optare per delle interessanti novità di formazione riguardanti Neres. Ne parla Ciro Troise sul Corriere del Mezzogiorno. Bologna-Napoli, le ultime su Neres. Ecco cosa si legge sul Corriere del Mezzogiorno: “La squadra è tornata al lavoro dopo un giorno di riposo. Conte si concentra sulla missione di aumentare efficacia e qualità della produzione offensiva dopo i due 0-0 contro Como ed Eintracht Francoforte. Gutiérrez ed Elmas hanno ben figurato, sono in crescita e offrono ulteriori soluzioni: il tecnico sta valutando di confermarli anche a Bologna. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

