Udinese-Napoli le probabili formazioni | Conte pronto a lanciare Vergara dal primo minuto
L'attesa per la sfida tra Udinese e Napoli si intensifica, con Antonio Conte pronto a sorprendere schierando Vergara dal primo minuto. Le probabili formazioni si delineano in vista di un confronto che promette spettacolo e colpi di scena, mentre entrambe le squadre cercano di ottenere un risultato importante in questa fase della stagione.
L’attesa per Udinese-Napoli cresce di ora in ora e Antonio Conte prepara una mossa a sorpresa che potrebbe cambiare il volto del match. Tra assenze, gestione delle energie e scelte tattiche, il tecnico azzurro starebbe seriamente valutando l’inserimento dal primo minuto di Vergara, giovane gioiello partenopeo pronto a vivere una notte speciale in Serie A. . L'articolo. Dailynews24.it
Probabili formazioni Udinese-Napoli: Zanoli da ex, Lang più di Politano - Dopo il passo falso in Champions League contro il Benfica, il Napoli ripartirà dalla ... fantamaster.it
Udinese-Napoli: dove vederla, formazioni e precedenti - Orario DAZN, probabili formazioni e statistiche del match di Serie A. lifestyleblog.it
Udinese verso il Napoli: Runjaic scioglie il nodo sulla fascia sinistra L’Udinese si avvicina alla sfida di domenica contro il Napoli con qualche dubbio di formazione, soprattutto sulla corsia mancina. Dopo Kamara, infatti, si è fermato anche Zemura per un probl - facebook.com facebook
Antonio Vergara verso la prima da titolare in campionato Secondo Sky Sport, uno tra Elmas e McTominay partirà dalla panchina in Udinese-Napoli Chi deve riposare tra i due centrocampisti secondo te #SSCNapoli #SpazioNapoli x.com
DAVID NERES manda un messaggio ai TIFOSI dopo UDINESE-NAPOLI