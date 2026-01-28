Napoli-Chelsea tifoso inglese ferito nel centro cittadino | indaga la polizia

Questa sera a Napoli un tifoso del Chelsea è stato ferito nel centro città. L'uomo ha detto alla polizia di essere stato avvicinato da un gruppo di giovani mentre era in piazza Santa Maria la Nova con altri supporter inglesi. Gli agenti stanno indagando per capire cosa sia successo.

L'uomo ha raccontato di essere stato avvicinato da un gruppo di giovani mentre era in compagnia di altri tifosi della squadra londinese in piazza Santa Maria la Nova Un tifoso del Chelsea è stato ferito nella serata di martedì nel centro di Napoli. L'uomo ha raccontato di essere stato avvicinato da un gruppo di giovani mentre era in compagnia di altri tifosi della squadra inglese in piazza Santa Maria la Nova. Uno dei giovani gli avrebbe sferrato una coltellata al gluteo con un oggetto appuntito. Subito medicato presso l'ospedale Vecchio Pellegrini, l'uomo è già stato dimesso con una prognosi in 10 giorni.🔗 Leggi su Napolitoday.it Approfondimenti su Napoli Chelsea Napoli-Chelsea, tifoso inglese lievemente ferito in nottata Un tifoso del Chelsea è stato leggermente ferito ieri sera a Napoli. Napoli, tifoso del Chelsea ferito in centro: controlli rafforzati in vista della Champions Questa mattina a Napoli i controlli di polizia sono stati rafforzati dopo l’incidente di ieri, quando un tifoso inglese del Chelsea è stato ferito in piazza Santa Maria la Nova. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Napoli Chelsea Argomenti discussi: Napoli-Chelsea, tifoso inglese lievemente ferito in nottata; Napoli-Chelsea, tifoso inglese ferito nel centro cittadino: indaga la polizia; Napoli, tifoso del Chelsea accoltellato a un gluteo. Il club inglese: Prestare massima attenzione; Napoli, tifoso del Chelsea accoltellato al gluteo: non è grave. Oggi Napoli-Chelsea, nella notte tifoso inglese lievemente ferito al gluteo(ANSA) - NAPOLI, 28 GEN - Un tifoso inglese del Chelsea è stato ferito ieri a Napoli dopo essere stato avvicinato in piazza Santa Maria la Nova. tuttomercatoweb.com Napoli Chelsea. Tifoso inglese accoltellato nella notteUn tifoso inglese del Chelsea è rimasto ferito nella giornata di ieri a Napoli dopo essere stato avvicinato da un gruppo di giovani in piazza Santa Maria la Nova. L’uomo è stato soccorso e medicato al ... lostrillone.tv COME FINIRÀ NAPOLI-CHELSEA: RISULTATO ESATTO E MARCATORI - facebook.com facebook Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Napoli- #Chelsea x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.