Napoli tifoso del Chelsea ferito in centro | controlli rafforzati in vista della Champions

Questa mattina a Napoli i controlli di polizia sono stati rafforzati dopo l’incidente di ieri, quando un tifoso inglese del Chelsea è stato ferito in piazza Santa Maria la Nova. L’uomo, che si trovava nel centro storico, è stato avvicinato da alcuni giovani e ferito, senza rischiare la vita. La polizia sta indagando e intensifica i controlli per evitare altri incidenti in vista della partita di Champions.

Un sostenitore inglese del Chelsea è rimasto ferito ieri a Napoli dopo essere stato avvicinato da un gruppo di giovani in piazza Santa Maria la Nova. La Questura ha attivato un dispositivo interforze in vista della sfida di Champions League al Maradona. L'episodio si è verificato nella giornata di ieri nel centro di Napoli. Un tifoso inglese del Chelsea è stato avvicinato in piazza Santa Maria la Nova da un gruppo di giovani e, per cause ancora in fase di accertamento, è rimasto ferito. Il sostenitore è stato medicato presso l'ospedale Vecchio Pellegrini per una ferita al gluteo, provocata da un oggetto appuntito, probabilmente un giravite.

