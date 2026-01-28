Napoli-Chelsea tifoso inglese lievemente ferito in nottata

Un tifoso del Chelsea è stato leggermente ferito ieri sera a Napoli. Secondo le prime ricostruzioni, un gruppo di giovani si è avvicinato a lui in piazza Santa Maria la Nova e lo ha colpito. L’uomo, che si trovava in città per la partita, ha riportato ferite lievi ed è stato soccorso sul posto. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili.

Un tifoso inglese del Chelsea è stato ferito ieri a Napoli dopo essere stato avvicinato in piazza Santa Maria la Nova da un gruppo di giovani. Il ferito è stato medicato all'ospedale Vecchio Pellegrini per una ferita (con un oggetto appuntito, forse un giravite) al gluteo ed è stato dimesso (10 giorni). Secondo quanto rende noto la Questura al momento non risultano altri tifosi inglesi feriti. Ieri sera i città ne sono stati segnalati circa 250, altri sono previsti che giungano in città oggi. La Questura rende noto che, in vista della gara di Champions League allo stadio Maradona tra Napoli e Chelsea, è stato istituito un dispositivo interforze che sta tenendo sotto controllo i punti nevralgici della città, come la stazione ferroviaria e anche il centro del capoluogo.

