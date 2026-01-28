Napoli-Chelsea streaming gratis | la diretta live

Il Napoli affronta oggi il Chelsea nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions League. La partita si gioca al Diego Armando Maradona davanti ai tifosi partenopei. I napoletani sperano di chiudere bene il girone e di ottenere i punti necessari per la qualificazione. La sfida si presenta importante, anche se entrambe le squadre sono già certi di passare o di essere eliminate. La partita sarà trasmessa in streaming gratis, permettendo a tutti di seguirla in diretta.

Il Napoli torna in campo oggi, mercoledì 28 gennaio, per l'ultima giornata della fase campionato di Champions League e lo fa davanti al proprio pubblico: al Diego Armando Maradona arriva il Chelsea. Calcio d'inizio alle ore 21, con due obiettivi diversi ma ugualmente pesanti: gli azzurri inseguono i punti decisivi per agguantare i playoff, mentre i Blues cercano il bottino necessario per blindare l'accesso diretto agli ottavi. La classifica spiega la tensione della serata. Il Napoli, 25° a quota 8 punti, è chiamato a un ultimo sforzo per rientrare tra le squadre che proseguiranno il cammino europeo.

