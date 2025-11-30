Se sei arrivato fin qui è evidente che stai cercando un modo per seguire Chelsea-Arsenal in streaming gratis, la partita più attesa della 13ª giornata di Premier League. Ed è altrettanto evidente che vuoi una risposta chiara: il match, in programma domenica 30 novembre alle 17.30, sarà visibile solo sulle piattaforme che detengono i diritti ufficiali, ovvero quelle di Sky. La Premier è infatti un’esclusiva assoluta del gruppo Comcast e non esistono trasmissioni gratuite o alternative legittime per vedere l’incontro senza abbonamento. In un campionato dove ogni weekend assomiglia a un romanzo a puntate, la sfida tra i Blues di Maresca e i Gunners di Arteta è uno snodo che peserà sulla corsa al titolo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Chelsea-Arsenal in streaming gratis: la Premier League in diretta live