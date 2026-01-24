Napoli-Chelsea streaming gratis e diretta TV Sky Sport o Amazon Prime? Dove vedere Champions League

Il match Napoli-Chelsea, valido per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League, si svolgerà mercoledì 28 gennaio alle ore 21 allo stadio “Diego Armando Maradona”. In questa occasione, si confrontano due squadre con obiettivi diversi in classifica. Ecco dove seguire l’incontro in streaming o in diretta TV, tra Sky Sport, Amazon Prime e altre soluzioni disponibili.

Mercoledì 28 gennaio alle ore 21 allo stadio “Diego Armando Maradona” si disputerà il match Napoli-Chelsea, valevole per l’ottava ed ultima giornata della League Phase di Champions, che vede in classifica le due squadre rispettivamente al 25° e 8° posto posto con 8 e 13 punti, con la squadra partenopea costretta a vincere per poter . Potrebbe interessarti:. Fenerbahce-Benfica, streaming gratis e diretta TV Mediaset, Amazon Prime o Sky? Dove vedere Champions League.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Dove vedere Inter-Arsenal, streaming LIVE gratis e diretta TV Champions LeagueDove seguire Inter-Arsenal in diretta? Ecco le opzioni per il streaming gratuito e la trasmissione TV della partita di Champions League in programma domani alle 21 allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano.

Dove vedere Inter-Arsenal, streaming LIVE gratis e diretta TV Champions LeagueDove seguire Inter-Arsenal in streaming e in diretta TV? Questa sera alle 21, allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, si svolgerà il match valido per la settima giornata della fase a gironi di Champions League.

PSV Eindhoven-Napoli 6-2: gol e highlights | Champions League

