Napoli-Chelsea Champions League 28-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Troppe assenze per i campani

Questa sera il Napoli si presenta alla sfida contro il Chelsea con molte assenze importanti. La squadra campana ha bisogno di una vittoria per sperare di passare il turno, ma le condizioni non sono ideali. Il calcio d’inizio è alle 21:00, e i tifosi attendono di vedere se il Napoli riuscirà a superare le difficoltà e a conquistare i punti necessari.

Il Napoli si gioca tutto nella gara finale contro il Chelsea per provare a superare il girone unico di UEFA Champions League. Dopo il pari con il Copenhagen, i partenopei sono appena fuori dalla zona playoff, ma è tutto apertissimo e con una vittoria riuscirebbero a quasi certamente entrare nella fase playoff (sarebbero fuori solamente. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Napoli-Chelsea (Champions League, 28-01-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Troppe assenze per i campani Approfondimenti su Napoli Chelsea Napoli-Chelsea (Champions League, 28-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Troppe assenze per i campani Questa sera alle 21, il Napoli affronta il Chelsea in una partita decisiva per il suo cammino in Champions League. Napoli-Chelsea (Champions League, 28-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici In vista della partita di Champions League del 28 gennaio 2026, analizzando formazioni, quote e pronostici, si evidenzia l'importanza di questa sfida per il Napoli, che cerca di superare il girone e qualificarsi alla fase successiva. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Napoli Chelsea Argomenti discussi: Napoli-Chelsea, le probabili formazioni della partita di Champions League; Champions League: Napoli-Chelsea in diretta esclusiva su Prime Video; Dove vedere Napoli-Chelsea in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Pronostico Napoli-Chelsea quote analisi 8ª giornata Champions. Champions League 2025-2026: Napoli-Chelsea, le probabili formazioniNapoli-Chelsea: ultima giornata di Champions League, una partita cruciale per entrambe le squadre, le probabili formazioni ... sportal.it Napoli-Chelsea, diretta Champions: risultato in tempo reale e formazioni, Conte se non vince è fuoriNAPOLI - Il Napoli si gioca il futuro in Champions League contro il Chelsea in un match senza appello: la vittoria garantirebbe il passaggio del turno, mentre la sconfitta decreterebbe l'eliminazione. tuttosport.com VIDEO NM - Napoli-Chelsea, ecco i tifosi all’esterno dello Stadio Maradona - facebook.com facebook Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Napoli- #Chelsea x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.