In vista della partita di Champions League del 28 gennaio 2026, analizzando formazioni, quote e pronostici, si evidenzia l'importanza di questa sfida per il Napoli, che cerca di superare il girone e qualificarsi alla fase successiva. Una gara determinante, in cui ogni dettaglio potrà influire sull’esito finale e sulla qualificazione delle due squadre.

Il Napoli si gioca tutto nella gara finale contro il Chelsea per provare a superare il girone unico di UEFA Champions League. Dopo il pari con il Copenhagen, i partenopei sono appena fuori dalla zona playoff, ma è tutto apertissimo e con una vittoria riuscirebbero a entrare nella fase playoff. La compagine campana viene però. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Napoli-Chelsea (Champions League, 28-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Analisi della partita Chelsea-Pafos FC, valida per la settima giornata della fase a gironi di Champions League, in programma mercoledì 21 gennaio 2026 alle ore 21:00.

Argomenti discussi: Napoli-Chelsea: probabili, Conte con i migliori a disposizione; Champions League, il Napoli si qualifica se... tutti gli scenari per la partita contro il Chelsea: con il pareggio il rischio di essere...; Napoli-Chelsea: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Pronostico Napoli-Chelsea | Champions League 2025/26.

Napoli-Chelsea, punti di forza e punti deboli dei Blues: l'analisi degli avversari in Champions LeagueIl Chelsea ha vinto ancora. Nella giornata di ieri, oltre a Juventus-Napoli, è andata in scena anche la partita dei Blues in casa del Crystal ... msn.com

Chelsea, Joao Pedro: A Napoli partita importantissima! Ci faremo trovare prontiIl Chelsea arriva alla sfida di Champions League contro il Napoli con il morale alto dopo il successo esterno per 3-1 sul campo del Crystal Palace. Una vittoria che rafforza le ambizioni dei Blues in. tuttonapoli.net

Frank Zambo Anguissa non sarà a disposizione di Antonio Conte per Napoli-Chelsea di mercoledì sera. Slitta ancora il rientro del centrocampista camerunense. Non c'è certezza sul ritorno in gruppo dopo l'infortunio che gli ha fatto saltare anche la Coppa d' facebook

#Champions League, le designazioni arbitrali: Turpin per Napoli-Chelsea, Kovacs per Dortmund-Inter x.com