Questa sera alle 21, il Napoli affronta il Chelsea in una partita decisiva per il suo cammino in Champions League. I campani devono vincere per sperare di passare il turno, ma arrivano con molte assenze importanti. La squadra di casa cerca di mettere in campo tutta la forza possibile, mentre gli inglesi vogliono confermare il loro vantaggio in classifica. La partita promette emozioni e tensione fino all’ultimo minuto.

Il Napoli si gioca tutto nella gara finale contro il Chelsea per provare a superare il girone unico di UEFA Champions League. Dopo il pari con il Copenhagen, i partenopei sono appena fuori dalla zona playoff, ma è tutto apertissimo e con una vittoria riuscirebbero a quasi certamente entrare nella fase playoff (sarebbero fuori solamente. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Napoli-Chelsea (Champions League, 28-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Troppe assenze per i campani

In vista della partita di Champions League del 28 gennaio 2026, analizzando formazioni, quote e pronostici, si evidenzia l'importanza di questa sfida per il Napoli, che cerca di superare il girone e qualificarsi alla fase successiva.

Il 20 gennaio 2026 alle ore 21:00 si disputa l'incontro tra FC Copenaghen e Napoli, valido per la Champions League.

