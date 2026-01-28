Musetti subito avanti contro Djokovic | inizio a ritmi altissimi già tre break nel primo set | Diretta
Musetti si fa subito avanti contro Djokovic, giocando con intensità fin dai primi scambi. Al primo set, il giovane italiano ha già conquistato tre break, mettendo in difficoltà il campione serbo. La partita si anima e promette emozioni fin dall’inizio, con Musetti che cerca di sfruttare ogni occasione per mettere pressione al numero uno al mondo.
Dopo il break Musetti si scioglie anche al servizio: primo game in battuta tenuto senza problemi a zero. 4-2, si entra nella fase decisiva del set. Game meraviglioso giocato da Musetti. Palle corte, risposte aggressive, lob in difesa: c’è tutto il suo repertorio. Secondo break consecutivo, adesso l’italiano guida per la prima volta nel match. Con un po’ di fatica (e qualche errore di Djokovic) Lorenzo Musetti tiene la battuta ai vantaggi e rimette il set in parità: 2-2. Arriva l’immediato controbreak di Lorenzo Musetti nel primo set. L’azzurro si procura una prima palla break ai vantaggi, ma il serbo l’annulla. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Argomenti discussi: Australian Open 2026, a breve in campo Musetti-Djokovic. Poi tocca a Sinner-Shelton; Musetti-Djokovic 3-2, la diretta: i quarti di finale degli Australian Open. Terzo game consecutivo per Lorenzo ora avanti di un break; LIVE Wawrinka avanti dopo una battaglia di 4 ore e mezza. Tsitsipas fuori, Swiatek promossa; Australian Open 2026, Djokovic-Musetti in diretta: secondo break di Lollo, ora è avanti 4 a 3.
Australian Open, Musetti: Contro Djokovic in campo per vincere, non solo per giocareMusetti, Tennis - Senza categoria | Le parole dell'azzurro: Ora sono una versione migliore di me stesso. Dovrò essere più freddo e cinico contro Nole ... ubitennis.com
Musetti-Djokovic, quarti di finale agli Australian Open, diretta 3-2: Lorenzo rimonta ed è avanti di un breakLorenzo sfida il 10 volte campione a Melbourne: prima volta ai quarti di finale di questo torneo per il tennista azzurro. Chi vince trova in semifinale uno tra Jannik Sinner e Ben Shelton ... corriere.it
Lorenzo Musetti ci svolta subito il lunedì mattina e vola ai quarti dell’Australian Open per la prima volta in carriera Djokovic #AO26 - facebook.com facebook
MUSETTI! Lorenzo scatenato: batte anche Taylor Fritz (62 75 64) e per la prima volta è ai quarti degli #AustralianOpen Lo aveva già battuto a livello Slam a Wimbledon 2024. 33 vincenti, nessun break subito con appena due palle break concesse e x.com
