Australian Open Musetti sfida l’eterno Djokovic | subito break e controbreak nel primo set | Diretta

Musetti rompe subito il servizio di Djokovic nel primo game, ma l’esperto serbo risponde immediatamente e si porta avanti di un break. La partita si fa subito vibrante, con scambi veloci e punti di pura tecnica. Nel primo set, i due si scambiano colpi intensi, senza lasciare spazio a pause. La sfida tra il giovane italiano e il veterano serbo è già calda, promettendo un match spettacolare.

Arriva l’immediato controbreak di Lorenzo Musetti nel primo set. L’azzurro si procura una prima palla break ai vantaggi, ma il serbo l’annulla. Poi alla seconda passa grazie a una risposta aggressiva. 1-2, si torna on serve. Inizia male invece il match al servizio di Lorenzo Musetti, che subisce subito il break. Un doppio fallo, un errore di diritto e una risposta aggressiva portano subito Djokovic sullo 0-40. Musetti annulla le prime due palle break, ma non la terza. Subito vantaggio per il serbo. I due stanno svolgendo il classico riscaldamento prima dell’inizio del match. Lorenzo Musetti e Novak Djokovic fanno il loro ingresso in campo: applausi per entrambi da parte del pubblico di Melbourne. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Alle 11 di questa mattina, questo primo turno tra Musetti e Djokovic ha preso subito una piega complicata per il giovane italiano.

Questa mattina si è acceso il primo grande match degli Australian Open.

