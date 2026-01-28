Musetti subito avanti contro Djokovic | già tre break nel primo set | Diretta

Musetti parte forte e si prende subito tre break nel primo set contro Djokovic. Il giovane italiano mostra sicurezza e determinazione, mettendo in difficoltà il serbo fin dai primi scambi. La partita si fa appassionante, con Musetti che cerca di mantenere il ritmo e mettere pressione a Djokovic. La sfida è appena iniziata, ma i segnali sono positivi per l’italiano.

Dopo il break Musetti si scioglie anche al servizio: primo game in battuta tenuto senza problemi a zero. 4-2, si entra nella fase decisiva del set. Game meraviglioso giocato da Musetti. Palle corte, risposte aggressive, lob in difesa: c'è tutto il suo repertorio. Secondo break consecutivo, adesso l'italiano guida per la prima volta nel match. Con un po' di fatica (e qualche errore di Djokovic) Lorenzo Musetti tiene la battuta ai vantaggi e rimette il set in parità: 2-2. Arriva l'immediato controbreak di Lorenzo Musetti nel primo set. L'azzurro si procura una prima palla break ai vantaggi, ma il serbo l'annulla.

