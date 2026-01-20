Segui in tempo reale l'incontro tra Musetti e Collignon agli Australian Open 2026, con il belga avanti di un break nel primo set. Aggiornamenti costanti sui punteggi e sui momenti salienti del match, per restare sempre informato sull'andamento della partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Altra risposta sbagliata dal belga sulla seconda dell’azzurro 30-0 In rete la risposta di dritto di Collignon sulla seconda dell’italiano 15-0 Volee di rovescio vincente di Musetti che blocca bene il movimento con il taglio esterno 3-5 Gioco Collignon: smash a rimbalzo perfetto per il belga che chiude dopo servizio e dritto. 40-30 Doppio fallo. 40-15 Brutta volee di rovescio di Collignon che spedisce la palla in rete. 40-0 Decolla il dritto di Musetti con la palla che atterra abbondantemente in corridoio 30-0 Ace! 15-0 Prima vincente per il belga. Palle nuove 3-4 Break Collignon: Musetti chiama a rete l’avversario con la smorzata in uscita dal servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Collignon 3-5, Australian Open 2026 in DIRETTA: belga avanti di un break nel primo set

LIVE Cobolli-Fery, 3-5, Australian Open 2026 in DIRETTA: il britannico è nuovamente un break avanti in questo primo setSegui in tempo reale l’andamento del match tra Cobolli-Fery agli Australian Open 2026, in programma dal 3 al 5 gennaio.

LIVE Cobolli-Fery, 3-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: il britannico è nuovamente un break avanti in questo primo setSegui in tempo reale l’andamento del match tra Cobolli e Fery agli Australian Open 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

LIVE Musetti-Collignon, Australian Open 2026 in DIRETTA: esordio non comodo per il n.5 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Lorenzo Musetti ... oasport.it