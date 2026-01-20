Jannik Sinner affronta il suo primo impegno agli Australian Open del 2026, incontrando Hugo Gaston, che si ritira dopo due set. La partita, più che una sfida importante, rappresenta un primo passo nel nuovo anno, con un avversario in condizione precaria. Un risultato che, pur limitato, permette al tennista italiano di proseguire il percorso senza difficoltà evidenti, in vista delle sfide più impegnative che lo attendono nel torneo.

Melbourne, 20 gennaio 2026 – La prima vera partita dell’anno è solo un mini test. Fin troppo facile il debutto di Jannik Sinner agli Australian Open contro un imprevedibile e acciaccato Hugo Gaston. Il francese si ritira dopo appena due set, sotto 6-2, 6-1. Jannik (“non è mai bello vincere così”) al prossimo turno affronterà affronterà Duckworth o Prizmic. Piccoli sprazzi del nuovo Sinner contro il talentuoso francese: si vedono variazioni, più discese a rete e una discreta condizione al servizio. Nella sua ultima partita a Auckland Gaston ha giocato una palla corta a ogni game, vincendo il 73 per cento dei punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sinner, agli Australian Open una vittoria triste: Gaston si ritira dopo due set

