Musetti sfortunatissimo avanti 2 set contro Djokovic costretto a ritirarsi dagli Australian Open per un infortunio alla coscia
Lorenzo Musetti ha perso la partita contro Novak Djokovic agli Australian Open. Dopo aver vinto i primi due set, il tennista italiano ha dovuto fermarsi e ritirarsi a causa di un infortunio alla coscia. La sua corsa nel torneo si ferma qui, lasciando aperta la speranza di rivederlo presto in forma.
Melbourne, 28 gennaio 2026 – Lorenzo Musetti costretto ad arrendersi contro Novak Djokovic. Ma l’azzurro è stato sconfitto solo da un problema fisico. Avanti di 2 set Musetti è stato costretto al ritiro per un problema alla coscia. Peccato perché l’azzurro era partito forte. Dopo aver vinto i primi 2 set 6-4, 6-3, Musetti ha dovuto abbandonare il match sul 3-1 per il serbo nel terzo set. Djokovic approda così alle semifinali dell’Australian Open. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondimenti su Australian Open
LIVE Musetti-Djokovic, Australian Open 2026 in DIRETTA: Pegula avanti di un set, poi l’azzurro alla Rod Laver Arena
Jessica Pegula si prende il primo set contro Amanda Anisimova nei quarti di finale degli Australian Open 2026.
Musetti-Djokovic, Australian Open: tre break in avvio di secondo set, Lorenzo avanti | Live 6-4, 3-1
Lorenzo Musetti ha preso subito il comando nel suo match contro Novak Djokovic agli Australian Open.
Ultime notizie su Australian Open
Argomenti discussi: Australian Open choc per Musetti: si ritira avanti 2-0, Djokovic in semifinale; Musetti si ritira avanti 2-0: Nole in semifinale; Musetti infortunato, l'azzurro si ritira (avanti di 2 set) e perde contro Djokovic. Lorenzo saluta gli Australian Open; Australian Open: Sinner in campo un’ora, poi Gaston si ritira. Avanti anche Musetti, Sonego e Darderi.
Musetti sfortunatissimo, avanti 2 set contro Djokovic costretto a ritirarsi dagli Australian Open per un infortunio alla cosciaMelbourne, 28 gennaio 2026 – Lorenzo Musetti costretto ad arrendersi contro Novak Djokovic. Ma l’azzurro è stato sconfitto solo da un problema fisico. Avanti di 2 set Musetti è stato costretto al riti ... sport.quotidiano.net
Musetti infortunato, l'azzurro si ritira (avanti di 2 set) e perde contro Djokovic. Lorenzo saluta gli Australian OpenAppuntamento con la storia. Lorenzo Musetti e Novak Djokovic sono pronti a scendere in campo a Melbourne negli quarti di finale degli Australian Open e il match, per ... leggo.it
#AO26 Nella semifinale degli #AustralianOpen Lorenzo #Musetti si aggiudica per 6-4 il primo set contro #Djokovic. Oggi in campo anche #Sinner; sfiderà Shelton nell'altro quarto Foto Ansa - facebook.com facebook
LIVE Australian Open: nella notte Zverev-Tien. Alcaraz contro De Minaur alle 10.30 x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.