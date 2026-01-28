Musetti sfortunatissimo avanti 2 set contro Djokovic costretto a ritirarsi dagli Australian Open per un infortunio alla coscia

Lorenzo Musetti ha perso la partita contro Novak Djokovic agli Australian Open. Dopo aver vinto i primi due set, il tennista italiano ha dovuto fermarsi e ritirarsi a causa di un infortunio alla coscia. La sua corsa nel torneo si ferma qui, lasciando aperta la speranza di rivederlo presto in forma.

Melbourne, 28 gennaio 2026 – Lorenzo Musetti costretto ad arrendersi contro  Novak Djokovic. Ma l’azzurro è stato sconfitto solo da un problema fisico. Avanti di 2 set Musetti è stato costretto al ritiro per un problema alla coscia. Peccato perché l’azzurro era partito forte. Dopo aver vinto i primi 2 set 6-4, 6-3, Musetti ha dovuto abbandonare il match sul 3-1 per il serbo nel terzo set. Djokovic approda così alle semifinali dell’Australian Open. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

