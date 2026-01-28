Lorenzo Musetti ha perso la partita contro Novak Djokovic agli Australian Open. Dopo aver vinto i primi due set, il tennista italiano ha dovuto fermarsi e ritirarsi a causa di un infortunio alla coscia. La sua corsa nel torneo si ferma qui, lasciando aperta la speranza di rivederlo presto in forma.

Melbourne, 28 gennaio 2026 – Lorenzo Musetti costretto ad arrendersi contro Novak Djokovic. Ma l’azzurro è stato sconfitto solo da un problema fisico. Avanti di 2 set Musetti è stato costretto al ritiro per un problema alla coscia. Peccato perché l’azzurro era partito forte. Dopo aver vinto i primi 2 set 6-4, 6-3, Musetti ha dovuto abbandonare il match sul 3-1 per il serbo nel terzo set. Djokovic approda così alle semifinali dell’Australian Open. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Musetti sfortunatissimo, avanti 2 set contro Djokovic costretto a ritirarsi dagli Australian Open per un infortunio alla coscia

Approfondimenti su Australian Open

Jessica Pegula si prende il primo set contro Amanda Anisimova nei quarti di finale degli Australian Open 2026.

Lorenzo Musetti ha preso subito il comando nel suo match contro Novak Djokovic agli Australian Open.

