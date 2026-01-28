Lorenzo Musetti si ritira dagli Australian Open dopo un infortunio che lo ha colpito durante il match contro Novak Djokovic. L’azzurro si è fermato un minuto dopo aver detto: «Ho una sfiga pazzesca», e ha deciso di lasciare il campo per non peggiorare la situazione. La partita si interrompe così con la vittoria di Djokovic, mentre Musetti saluta il torneo e i suoi fan.

«Ho una sfiga pazzesca». Con queste parole Lorenzo Musetti si è rivolto al suo angolo un minuto dopo l'infortunio che lo ha portato al ritiro. L'azzurro, che stava conducendo il quarto di finale contro Djokovic avanti di due set, aveva chiesto l'immediato intervento del fisioterapista in avvio di terzo set dopo uno scambio prolungato non terminato dallo stesso Musetti. Lorenzo ha accusato un problema alla coscia destra ma, dopo il trattamento, è stato costretto a ritirarsi. Cosa è successo Lorenzo doveva difendere una palla break ma, durante lo scambio, ha notato un problema fisico tanto da mostrare una prima smorfia di dolore e non correre sul punto di Djokovic valso il break del serbo.

Musetti infortunato, l'azzurro si ritira e perde contro Djokovic. Lorenzo saluta gli Australian Open

Nel quarto di finale degli Australian Open, Djokovic commette diversi errori e subisce il’attacco di Musetti, che conquista un break e si porta avanti nel punteggio.

Lorenzo Musetti ha affrontato un avvio difficile agli Australian Open 2026, battendo Collignon in tre ore di lotta prima del ritiro del suo avversario.

