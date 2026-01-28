Lorenzo Musetti si apre dopo la sconfitta a Melbourne. Racconta di aver sentito il dolore e la tristezza, dicendo che conosce bene il suo corpo e non poteva continuare così. Le prime parole dal torneo sono state di frustrazione, soprattutto dopo aver avuto un vantaggio di 2-0 e poi aver perso il passo. La delusione è tangibile, e ora si aspetta di capire come rimettersi in piedi.

Una bruttissima battuta d'arresto, proprio sul più bello. Musetti stava dominando Djokovic ai quarti dell'Australian Open, poi a un certo punto la speranza si è fatta lacrime e amara delusione: un infortunio lo ha costretto a ritirarsi. Il tennista azzurro entra in sala stampa per il ritmo delle interviste a testa bassa, cammina lentamente e inizia il racconto: "Ho iniziato a sentire dolore all’inizio del secondo set, ho provato a continuare perché stavo giocando bene, il mio box mi ha chiesto di continuare e ho provato e vinto il secondo set ma sentivo che stava aumentando. Non ho parole per dire quanto sia triste per questo infortunio in questo momento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Musetti: "Conosco il mio corpo, non potevo andare avanti. Provo dolore e tristezza"

