Milan Saelemaekers dopo la sfida contro il Lecce | Ho sentito una cosa all’adduttore

Al termine di Milan-Lecce, Alexis Saelemaekers ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'DAZN'. Il giocatore rossonero ha riferito di aver avvertito una sensazione all’adduttore durante la partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 allo stadio San Siro. Le sue parole offrono un quadro chiaro sulla condizione fisica e sui possibili sviluppi futuri legati alla sua performance in campo.

Alexis Saelemaekers, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sull'assist e sulle sue condizioni fisiche: "Provo a fare del mio meglio per la squadra, oggi è arrivato l'assist. Ho sentito una cosa all'adduttore, non ho preso rischi perché era la fine della partita e non volevo mettere la squadra in difficoltà, preferisco che entri uno che sta al 100% e faccia la differenza". Su Fullkrug: "Sappiamo quanto Nic sia un attaccante incredibile.

