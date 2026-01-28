Musetti-Djokovic orario e dove vedere i quarti di finale degli Australian Open in tv e streaming

Questa mattina a Melbourne si sfidano Lorenzo Musetti e Novak Djokovic negli ottavi di finale degli Australian Open. Il match tiene con il fiato sospeso gli appassionati di tennis, perché rappresenta un’occasione importante per Musetti di mettersi in mostra contro uno dei più forti. L’orario e le modalità di visione in tv e streaming sono già state annunciate: gli spettatori potranno seguire l’incontro in diretta, sperando in un risultato che potrebbe segnare un passaggio importante per il giovane italiano.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.