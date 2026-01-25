Sinner quando gioca contro Darderi? Orario e dove vedere in tv il derby azzurro degli Australian Open In palio i quarti di finale

Jannik Sinner e Luciano Darderi si affrontano negli ottavi di finale degli Australian Open. La sfida rappresenta un importante derby azzurro, con in palio l'accesso ai quarti di finale. Ecco l'orario e le modalità di visione in TV e streaming dell'incontro, che promette di offrire un confronto di alto livello tra i due tennisti italiani.

Superata la paura Jannik Sinner ora è pronto al derby azzurro con Luciano Darderi valido per gli ottavi di finale degli Australian Open. I tornei dello Slam non concedono mai scorciatoie e per arrivare in fondo bisogna passare anche da giornate dure, sfiorare il bordo del burrone ed evitare di caderci. L'Australian Open, col caldo feroce che ha avvolto Melbourne, si è trasformato in una sorta di prova di resistenza fisica. La temperatura estrema, l'aria ferma e una heat policy entrata in scena nel momento più delicato hanno segnato una giornata destinata a essere storica per il tennis italiano: per la prima volta tre azzurri raggiungono gli ottavi nello Slam australiano, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Luciano Darderi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

