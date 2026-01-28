Musetti-Djokovic | l’italiano si ritira era in vantaggio 6-4 6-3 1-3

Lorenzo Musetti si è ritirato nel match contro Novak Djokovic, che stava giocando bene. L’italiano era in vantaggio 6-4, 6-3, 1-3, ma ha deciso di uscire dal campo. Djokovic è passato in semifinale senza dover finire il match.

Si è concluso nel peggiore dei moti il quarto di finale che ha visto l’italiano Lorenzo Musetti affrontare il Campione Novak Djokovic. Quando tutto sembrava scritto per il passaggio del turno di Musetti, il dolore ed il ritiro nonostante il vantaggio di 6-4, 6-3, 1-3 ritiro. Una ritiro che lascia molto amaro in bocca. Alla Rod Laver Arena, nella mattinata italiana di oggi, è andato in scena il quarto di finale dell’Australian Open 2026 tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic. Il suo epilogo è stato però amaro per il tennis italiano e non solo. Il carrarino, protagonista di una prestazione impeccabile, ha dovuto chiedere il ritiro nonostante fosse avanti due set a zero, lasciando strada al serbo verso la semifinale.🔗 Leggi su Sportface.it

Musetti infortunato, l'azzurro sfiora l'impresa contro Djokovic ma si ritira (avanti di 2 set). Nole: «Ero pronto ad andare a casa»Appuntamento con la storia. Lorenzo Musetti e Novak Djokovic sono pronti a scendere in campo a Melbourne negli quarti di finale degli Australian Open e il match, per ... ilmessaggero.it

Musetti si ritira sul più bello contro Djokovic, Nole colpito: Doveva vincere lui, stasera pregheròLorenzo Musetti si è infortunato quando era avanti 6-4, 6-3 su Novak Djokovic nei quarti dei finale degli Australian Open ... fanpage.it

Dal capolavoro alla beffa: Musetti avanti con Djokovic, ma deve fermarsi. Australian Open, l’azzurro tradito da un problema alla coscia quando era a un passo dalla semifinale. - facebook.com facebook

#AO26 Lorenzo #Musetti si aggiudica anche il secondo set contro #Djokovic, nella semifinale degli #AustralianOpen. 6-4, 6-3 il parziale, al momento, in favore dell'azzurro. In corso il terzo set Foto Ansa x.com