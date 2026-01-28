Musetti-Djokovic | l’italiano si ritira era in vantaggio di 2 set

Lorenzo Musetti si è ritirato durante il quarto di finale contro Novak Djokovic. L’italiano era in vantaggio di due set, ma ha deciso di lasciare il campo per un problema fisico. La partita si è interrotta in modo inaspettato, lasciando il pubblico senza una conclusione definitiva.

Si è concluso nel peggiore dei moti il quarto di finale che ha visto l’italiano Lorenzo Musetti affrontare il Campione Novak Djokovic. Quando tutto sembrava scritto per il passaggio del turno di Musetti, il dolore ed il ritiro nonostante il vantaggio di 6-4, 6-3, 1-3 ritiro. Una ritiro che lascia molto amaro in bocca. Alla Rod Laver Arena, nella mattinata italiana di oggi, è andato in scena il quarto di finale dell’Australian Open 2026 tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic. Il suo epilogo è stato però amaro per il tennis italiano e non solo. Il carrarino, protagonista di una prestazione impeccabile, ha dovuto chiedere il ritiro nonostante fosse avanti due set a zero, lasciando strada al serbo verso la semifinale.🔗 Leggi su Sportface.it

Approfondimenti su Musetti Djokovic

Matteo Musetti si ritira durante la partita contro Novak Djokovic agli Australian Open.

Lorenzo Musetti si ritira durante la partita contro Novak Djokovic agli Australian Open, dopo aver perso i primi due set.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Musetti Djokovic

Argomenti discussi: Australian Open 2026, Musetti costretto al ritiro per infortunio mentre era sul 2-0 contro Djokovic; Lorenzo Musetti sfida Novak Djokovic all'Australian Open 2026: quando gioca, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP; Musetti-Djokovic, Australian Open: commento e risultato live; Avanti due set, Musetti è costretto al ritiro contro Djokovic.

Musetti infortunato, l'azzurro sfiora l'impresa contro Djokovic ma si ritira (avanti di 2 set). Nole: «Ero pronto ad andare a casa»Appuntamento con la storia. Lorenzo Musetti e Novak Djokovic sono pronti a scendere in campo a Melbourne negli quarti di finale degli Australian Open e il match, per ... ilmessaggero.it

Incredibile a Melbourne: Lorenzo Musetti costretto al ritiro avanti di due set, Djokovic in semifinaleUn episodio sfortunato condanna Musetti al ritiro, quando il punteggio lo vedeva avanti due set a zero. Djokovic attende ora il vincitore della sfida tra Ben Shelton e Jannik Sinner Un vero e proprio ... tennisitaliano.it

Musetti, una sfortuna mai vista. Si ritira sul più bello, Djokovic va in semifinale ma ammette: "Oggi sarei andato a casa". Che cosa è successo - facebook.com facebook

La grande bellezza #Musetti #Djokovic x.com