Musetti-Djokovic Australian Open | contro break di Nole nel secondo set Lorenzo ha vinto il primo | Live 6-4 1-1

Lorenzo Musetti ha iniziato bene il suo match contro Novak Djokovic agli Australian Open. Ha vinto il primo set 6-4, ma nel secondo, Djokovic ha breakkato e si è portato avanti 2-1. Il match è molto equilibrato e tutto può ancora succedere. Se Musetti riesce a mantenere la concentrazione, potrebbe ancora fare strada in questo torneo. Il prossimo obiettivo dell’azzurro è superare il serbo e arrivare in semifinale, dove lo aspetta uno tra Sinner e Shelton.

Primo game vinto al servizio nel secondo set, Lorenzo conduce Terzo break in tre game in questo avvio di secondo set, Lorenzo torna davanti Passaggio a vuoto di Lorenzo, che perde la battuta addirittura a zero: tutto da rifare nel secondo set L'italiano parte bene nel secondo set e strappa subito la battuta al serbo: in controllo l'italiano L'azzurro chiude con un diritto lungolinea vincente e si porta in vantaggio: era partito sotto 0-2, poi è cresciuto. Nole molto falloso Con il primo ace della sua partita, Nole tiene la battuta: ora Lorenzo serve per chiudere il primo set Lorenzo vince un buon game in battuta, tantissimi errori del serbo fino a questo momento Il serbo rischia, si trova sotto 0-40, occasione per Lorenzo di mettere un'ipoteca sul set.

