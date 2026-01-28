Lorenzo Musetti ha preso subito il comando nel suo match contro Novak Djokovic agli Australian Open. Dopo aver vinto il primo set 6-4, ha ottenuto tre break all’inizio del secondo, portandosi avanti 3-1. Il giovane italiano sembra in buona forma e punta a sorprendere il campione serbo, che cerca di reagire per rimanere in corsa. La sfida si fa sempre più intensa, con la qualificazione alle semifinali a un passo.

Nole tiene la battuta e prova a rimanere in scia nel secondo set Primo game vinto al servizio nel secondo set, Lorenzo conduce Terzo break in tre game in questo avvio di secondo set, Lorenzo torna davanti Passaggio a vuoto di Lorenzo, che perde la battuta addirittura a zero: tutto da rifare nel secondo set L'italiano parte bene nel secondo set e strappa subito la battuta al serbo: in controllo l'italiano L'azzurro chiude con un diritto lungolinea vincente e si porta in vantaggio: era partito sotto 0-2, poi è cresciuto. Nole molto falloso Con il primo ace della sua partita, Nole tiene la battuta: ora Lorenzo serve per chiudere il primo set Lorenzo vince un buon game in battuta, tantissimi errori del serbo fino a questo momento Il serbo rischia, si trova sotto 0-40, occasione per Lorenzo di mettere un'ipoteca sul set. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Musetti-Djokovic, Australian Open: tre break in avvio di secondo set, Lorenzo avanti | Live 6-4, 3-1

