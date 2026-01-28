Musetti si ritira mentre era avanti di due set contro Djokovic. L’azzurro si sente male e decide di interrompere il match al terzo set, con il punteggio di 6-4, 6-3, 1-3. La sua scelta sorprende, perché aveva mostrato di essere in buona forma e in vantaggio. Ora il serbo si prepara a sfidare Sinner o Shelton per proseguire il torneo.

«Oggi ho giocato una delle migliori partite della mia vita, per importanza e per pesantezza di palla, mettendo in difficoltà il giocatore che più ha vinto nella storia del tennis. Questa è la cosa che più mi fa arrabbiare, non capisco il motivo di questi infortuni», lo sfogo amaro in conferenza stampa di Lorenzo. «All'inizio del terzo set ho sentito male alla gamba destra. Non avrei mai immaginato di poter giocare così e dover lasciare il campo infortunato, ed è doloroso».??«Sono arrivato a prendere una smorzata e, quando sono tornato a rispondere, ho sentito qualcosa nella parte alta della gamba. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Musetti deve ritirarsi quando è in vantaggio di due set su Djokovic: «Così fa male» | Fine 6-4, 6-3, 1-3

Matteo Musetti si ritira durante la finale degli Australian Open, quando era in vantaggio di due set su Novak Djokovic.

Matteo Musetti si ritira durante la partita contro Novak Djokovic agli Australian Open.

