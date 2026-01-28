Musetti si ritira quando è in vantaggio di due set su Djokovic agli Australian Open | Finale 6-4 6-3 1-3

Matteo Musetti si ritira durante la finale degli Australian Open, quando era in vantaggio di due set su Novak Djokovic. Dopo aver vinto i primi due parziali, il tennista italiano ha deciso di abbandonare il campo nel terzo, lasciando spazio al serbo. Ora Djokovic aspetta di sapere chi vincerà tra Jannik Sinner e Ben Shelton per il prossimo match.

(Gaia Piccardi, inviata a Melbourne) «Il migliore in campo oggi era lui: avrebbe dovuto vincere». Belzebù non abita più qui, nell'antro australiano dove ha conquistato dieci titoli Major sui 24 in carriera. Le fiamme si sono spente: dopo il rovente martedì a 45 gradi, su Melbourne adesso soffia un venticello fresco che spinge Lorenzo Musetti fino a due set di vantaggio su Novak Djokovic (6-4, 6-3), prima che sull'1-2 Serbia del terzo, sotto di un break, l'azzurro cominci a scuotere la testa.Ha sentito il muscolo della coscia destra tirare sul colpo precedente, chiede il medical time out con le lacrime agli occhi: il fisioterapista del torneo lo massaggia a lungo all'inserzione tra coscia e anca, Lorenzo è pallido come se avesse visto un fantasma. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

