Musetti avanti contro Djokovic | l’azzurro vince il primo set poi subito break e controbreak nel secondo | Diretta

Musetti sorprende Djokovic nel primo set, portandosi avanti e mettendo in difficoltà il campione serbo. Tuttavia, nel secondo, l’azzurro subisce subito un break e perde il ritmo, mentre Djokovic si riporta avanti con un controbreak. La partita si fa incerta e il pubblico segue con attenzione ogni punto.

Passaggio a vuoto di Lorenzo Musetti, che subisce immediatamente il controbreak a zero. L’azzurro gioca male, Djokovic ne approfitta e rimette in piedi il set. Continua l’ottimo momento di Lorenzo Musetti nel match: l’azzurro va sopra 0-40 con due gran risposte, poi Djokovic annulla la prima, ma nulla può sul lob incrociato sul 15-40. Early break dell’azzurro. Lorenzo Musetti conquista il primo set dopo 54 minuti per 6-4. Un parziale giocato alla grande da Musetti, che dopo l’emozione nei primi due game (0-2 Djokovic) si è sciolto, ha alzato il livello in risposta e nell’ultimo game ha chiuso con un diritto lungolinea bellissimo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Musetti rompe subito il servizio di Djokovic nel primo game, ma l’esperto serbo risponde immediatamente e si porta avanti di un break.

Musetti parte forte e si prende subito tre break nel primo set contro Djokovic.

Musetti-Djokovic 4-2, la diretta: i quarti di finale degli Australian Open. Quarto game consecutivo per Lorenzo che consolida il breakAppuntamento con la storia. Lorenzo Musetti e Novak Djokovic sono pronti a scendere in campo a Melbourne negli quarti di finale degli Australian Open e il match, per ... ilmessaggero.it

LIVE Musetti-Djokovic 5-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro serve per il setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Ottima accelerazione con il dritto dal centro del tennista di Belgrado. 15-0 Non passa la risposta di ... oasport.it

