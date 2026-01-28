Musetti avanti contro Djokovic | l’azzurro vince il primo set poi subito break e controbreak nel secondo | Diretta

Musetti sorprende Djokovic nel primo set, portandosi avanti e mettendo in difficoltà il campione serbo. Tuttavia, nel secondo, l’azzurro subisce subito un break e perde il ritmo, mentre Djokovic si riporta avanti con un controbreak. La partita si fa incerta e il pubblico segue con attenzione ogni punto.

Passaggio a vuoto di Lorenzo Musetti, che subisce immediatamente il controbreak a zero. L’azzurro gioca male, Djokovic ne approfitta e rimette in piedi il set. Continua l’ottimo momento di Lorenzo Musetti nel match: l’azzurro va sopra 0-40 con due gran risposte, poi Djokovic annulla la prima, ma nulla può sul lob incrociato sul 15-40. Early break dell’azzurro. Lorenzo Musetti conquista il primo set dopo 54 minuti per 6-4. Un parziale giocato alla grande da Musetti, che dopo l’emozione nei primi due game (0-2 Djokovic) si è sciolto, ha alzato il livello in risposta e nell’ultimo game ha chiuso con un diritto lungolinea bellissimo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

